Пять человек пострадали в ДТП на Комендантском проспекте

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

На Комендантском проспекте произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

В аварии пострадали две пенсионерки. Их оперативно доставили в больницу. Пожилые женщины находятся в тяжелом состоянии.

Еще три женщины получили травмы. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водителю стало плохо за рулем. Автоледи не справилась с управлением.

Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке автомобилист сбил маленького мальчика, который выбежал на проезжую часть.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург