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Пять человек пострадали в ДТП на Комендантском проспекте
Сегодня, 13:47
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Пять человек пострадали в ДТП на Комендантском проспекте

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По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

На Комендантском проспекте произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

В аварии пострадали две пенсионерки. Их оперативно доставили в больницу. Пожилые женщины находятся в тяжелом состоянии. 

Еще три женщины получили травмы. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести. 

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водителю стало плохо за рулем. Автоледи не справилась с управлением. 

Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке автомобилист сбил маленького мальчика, который выбежал на проезжую часть.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: дтп с пострадавшими, комендантский проспект, полиция, пять человек пострадали
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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