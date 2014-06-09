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В центре Петербурга водитель иномарки сломал нос сбитому пешеходу
Сегодня, 10:27
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В центре Петербурга водитель иномарки сломал нос сбитому пешеходу

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Инцидент произошел на Казанской улице.

В центре Петербурга водитель иномарки сломал нос сбитому пешеходу. Об "Невским Новостям" рассказал источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел накануне у дома №2 по Казанской улице. Водитель иномарки Mazda сбила 32-летнего мужчину у Казанского собора. После чего водитель вышел из машины и стал избивать пострадавшего. Медики диагностировали ему перелом носа. 

Водитель скрылся с места аварии, мужчина же вызвал полицию. Он запомнил госномера автомобиля. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника. 

Ранее мы писали, что женщина погибла под колесами поезда в Пушкине.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, избиение, казанская улица
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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