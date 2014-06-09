В центре Петербурга водитель иномарки сломал нос сбитому пешеходу. Об "Невским Новостям" рассказал источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне у дома №2 по Казанской улице. Водитель иномарки Mazda сбила 32-летнего мужчину у Казанского собора. После чего водитель вышел из машины и стал избивать пострадавшего. Медики диагностировали ему перелом носа.
Водитель скрылся с места аварии, мужчина же вызвал полицию. Он запомнил госномера автомобиля. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.
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Фото: Piter.TV
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