Женщина погибла под колесами поезда в Пушкине

Из-за происшествия задержались несколько электричек.

Вечером 4 ноября женщина попала под поезд на перегоне между Пушкином и Павловском. Спасти ее не удалось. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по СЗФО.

Происшествие зафиксировали в шестом часу вечера. По предварительным данным, машинист сигналил женщине, но столкновения избежать не удалось. Погибшей оказалась 57-летняя петербурженка.

Из-за трагического случая задержка нескольких поездов составила от 10 до 40 минут.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции метро "Площадь Мужества" школьник прыгнул под колеса поезда.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб