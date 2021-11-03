На станции метро "Площадь Мужества" школьник прыгнул под колеса поезда

С февраля мальчик состоит на учете в ПНД, так как, со слов матери, ранее он предпринимал попытки суицида.

На станции метро "Площадь Мужества" в Петербурге школьник прыгнул под колеса поезда. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем 2 ноября в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее 13-летний сын написал однокласснице, что хочет прыгнуть под колеса поезда в метро.

Семиклассника обнаружили на станции метро "Площадь Мужества". Подросток спрыгнул с платформы на пути электропоезда и лег. Мальчик не реагировал на просьбы сотрудников метро подняться с путей обратно на платформу. В итоге школьник оказался между 3 и 4 вагонами, поскольку поезд не смог резко остановиться.

Спустя некоторое время полиция и сотрудники метро достали мальчика и направили его в детскую городскую больницу № 19. Вечером из больницы поступила телефонограмма. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, вдавленный перелом затылочной кости и эпидуральную гематому затылочной области. Мальчика перевели в реанимацию.

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