Водитель цементовоза погиб в аварии на автодороге "Нарва"

На трассе столкнулись два грузовика.

Утром 1 октября на 101-м км автодороги "Нарва" Кингисеппского района Ленобласти произошло смертельное ДТП. Водитель цементовоза погиб после столкновения с грузовиком марки "МАН" Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Авария произошла около 06:30 утра. Удар был такой силы, что большегруз с прицепом слетел в кювет, а части от разбившихся машин разлетелись по всей дороге. От полученных травм водитель цементовоза скончался на месте происшествия.

Столкнувшиеся грузовики заблокировали одну из полос движения. Затора на дороге нет. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы писали, что водитель маршрутки насмерть сбил женщину на улице Маршала Говорова.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"