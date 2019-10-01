  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:45
71
nastya960
Код вставки плеера

Водитель маршрутки насмерть сбил женщину на улице Маршала Говорова

0 0

Водитель  маршрутного такси наехал на 61-летнюю уроженку Дагестана в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Ранним утром 1 октября в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщило УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла в 05:07 на улице Маршала Говорова. Водитель  маршрутного такси наехал на 61-летнюю уроженку Дагестана в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водителем оказался 39-летний уроженец Узбекистана.

Также полиция разыскивает водителя, сбежавшего после смертельного ДТП в Ленобласти.

Фото и видео: ВК/ Дорожный инспектор 

Теги: маршала говорова, маршрутка, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии