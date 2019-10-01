Водитель маршрутки насмерть сбил женщину на улице Маршала Говорова

Водитель маршрутного такси наехал на 61-летнюю уроженку Дагестана в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Ранним утром 1 октября в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщило УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла в 05:07 на улице Маршала Говорова. Водитель маршрутного такси наехал на 61-летнюю уроженку Дагестана в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водителем оказался 39-летний уроженец Узбекистана.

Также полиция разыскивает водителя, сбежавшего после смертельного ДТП в Ленобласти.

Фото и видео: ВК/ Дорожный инспектор