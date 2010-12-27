Полиция разыскивает водителя, сбежавшего после смертельного ДТП в Ленобласти

Водитель оставил автомобиль и сбежал.

Вечером 30 сентября около дома 11/2 по улице Заводской в городе Бокситогорске 32-летний водитель на автомобиле Мерседес Бенц Е-350 сбил женщину 1956 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. После ДТП водитель бросил автомобиль и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Полицейские возбудили уголовное дело. Мужчина объявлен в розыск.

Также автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов на переходе в Купчино.