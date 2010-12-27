  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция разыскивает водителя, сбежавшего после смертельного ДТП в Ленобласти
Сегодня, 9:38
87
nastya960

Полиция разыскивает водителя, сбежавшего после смертельного ДТП в Ленобласти

0 0

Водитель оставил автомобиль и сбежал.

Вечером 30 сентября около дома 11/2 по улице Заводской в городе Бокситогорске 32-летний водитель на автомобиле Мерседес Бенц Е-350 сбил женщину 1956 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. После ДТП водитель бросил автомобиль и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Полицейские возбудили уголовное дело. Мужчина объявлен в розыск.

Также автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов на переходе в Купчино.

Фото: Piter.TV

Теги: бокситогорск, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии