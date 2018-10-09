Из-за ДТП двух большегрузов на А-180 "Нарва" машины едут по одной полосе

Грузовые автомобили перекрыли дорогу.

Движение транспорта на участке автодороги А-180 "Нарва" организовано по одной полосе в связи с ДТП. Об этом сообщила представитель ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ольга Черухина.

На 101-ом километре федеральной автомобильной дороги А-180 "Нарва" машины движутся по одной полосе.

По предварительной информации, около 06:30 на 101-м километре автодороги А-180 произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Сейчас на месте работают представители обслуживающей дорогу подрядной организации, сотрудники ГИБДД. Грузовики планируют эвакуировать.

Обстоятельства и причины ДТП предстоит установить правоохранителям.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"