Дело водителя, из-за которого погибла пассажирка, прекратили

Потерпевший заявил, что не имеет претензий к водителю.

Сегодня, 25 ноября, в Московском районном суде завершили уголовное дело и преследование в отношении водителя автобуса Абдулвахида Эшбекова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Эшбеков обвинялся в неаккуратном управлении транспортом, из-за которого погибла пассажирка. Водитель не закрыл передние двери, и на повороте пассажирка не удержалась в салоне и выпала на проезжую часть. Женщина скончалась на месте.

В суде Эшбеков признал свою вину и раскаялся в содеянном, возместил ущерб. Потерпевший, супруг погибшей, попросил суд прекратить дело, пояснив, что не имеет претензий к водителю и хочет завершить дело миром.

Суд удовлетворил ходатайство.

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Фото: Piter.TV