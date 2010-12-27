В Петербурге осудят водителя автобуса, из-за которого погибла пассажирка

Женщина выпала из незакрытой двери автобуса.

Водителя автобуса признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сообщила пресс-служба прокуратуры города 29 октября.

Следствие полагает, что в конце минувшего июля мужчина, управляя автобусом "ЛИАЗ", нарушил правила дорожного движения. После посадки и высадки людей на остановке на улице Ленсовета, у дома №13 по Московскому шоссе, водитель не закрыл переднюю дверь автобуса и поехал дальше. Когда автобус поворачивал на перекрестке налево, из открытой двери на проезжую часть выпала пассажирка. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV