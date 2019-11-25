В Ростове "Газель" насмерть сбила женщину и ребенка

Еще один пешеход, 14-летняя школьница, в больнице.

Сегодня утром, 25 ноября, в Ростове-на-Дону в результате ДТП двух "Газелей" были насмерть сбиты пешеходы.

ДТП произошло около 8 утра на Портовой в районе дома № 337 столкнулись две "Газели". От удара одну из "Газелей" выбросила на пешеходов, которые стояли на разделительной полосе. От полученных травм женщина и ее 10-летняя дочь скончались на месте. 14-летняя школьница с травмами доставлена в больницу.

ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии.

Сегодня ранее: В Красноярске маршрутный ПАЗ разорвало в результате ДТП с другой маршруткой (момент ДТП видео).

Видео: ВК, Ростов Главный