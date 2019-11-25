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Видео: В Красноярске маршрутный ПАЗ разорвало в результате ДТП с другой маршруткой

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В сети опубликовано видео с видеорегистратора пострадавшего в ДТП автобуса.

Сегодня, 25 ноября, в Красноярске столкнулись две маршрутки, 6 человек в больнице.

ДТП произошло около 10 утра по местному времени на улице Крупской. В Результате столкновения двух автобусов у одного из них разорвало заднюю часть, у второго пострадала передняя часть. 6 человек из первого автобуса получили травмы. Медики оказывают помощь пострадавшим. Тяжелых травм нет.

В сети опубликовано видео с моментом аварии с видеорегистратора автобуса ПАЗ. На кадрах видно, что автобус едет по своей полосе по дороге, и перед его носом на дорогу выскакивает из дворов легковая машина. Чтобы избежать столкновения с легковушкой, водитель выезжает на встречную полу, где едет второй автобус.

Сегодня ранее: В Амурской области 5 человек погибли в лобовом ДТП.

Видео: ВК, Нетипичный Красноярск

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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