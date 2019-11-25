Видео: В Красноярске маршрутный ПАЗ разорвало в результате ДТП с другой маршруткой

Сегодня, 25 ноября, в Красноярске столкнулись две маршрутки, 6 человек в больнице.
ДТП произошло около 10 утра по местному времени на улице Крупской. В Результате столкновения двух автобусов у одного из них разорвало заднюю часть, у второго пострадала передняя часть. 6 человек из первого автобуса получили травмы. Медики оказывают помощь пострадавшим. Тяжелых травм нет.
В сети опубликовано видео с моментом аварии с видеорегистратора автобуса ПАЗ. На кадрах видно, что автобус едет по своей полосе по дороге, и перед его носом на дорогу выскакивает из дворов легковая машина. Чтобы избежать столкновения с легковушкой, водитель выезжает на встречную полу, где едет второй автобус.
Сегодня ранее: В Амурской области 5 человек погибли в лобовом ДТП.
Видео: ВК, Нетипичный Красноярск
Обсуждение ( 0 )