В Амурской области в лобовом ДТП погибли 5 человек

Еще два человека с травмами различной тяжести доставлены в больницу.

В лобовом ДТП в Амурской области погибли 5 человек.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации области сообщает, что ДТП произошло в в 11 часов 23 минуты (05:23 по мск) на трассе Белогорск - Благовещенск . На 32 километре лоб в лоб столкнулись Toyota Prado и Toyota Carina .

В результате ДТП 2 мужчины из Благовещенска госпитализированы с травмами различной тяжести. 5 человек из Белогорска в ДТП погибли на месте происшествия. ГИБДД предстоит выяснить все детали и обстоятельства аварии.

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Фото: dps_kobntrol.28_rus