В центре Москвы десятки дворников устроили массовую драку на лопатах

Полиции удалось задержать несколько человек, остальным удалось разбежаться.

Накануне вечером, 24 ноября, в центре Москвы произошла массовая драка дворников.

Сообщается, что ЧП произошло на улице Ефремова столицы. Десятки дворников собрались в одном месте, чтобы решить какой-то конфликт. В результате выяснения началась массовая потасовка. Многие были вооружены ломами и лопатами.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала несколько человек, остальным удалось разбежаться. Серьезно во время драки никто не пострадал.

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Фото: pixabay.com