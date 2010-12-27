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В центре Москвы десятки дворников устроили массовую драку на лопатах
Сегодня, 8:39
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MShaffter

В центре Москвы десятки дворников устроили массовую драку на лопатах

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Полиции удалось задержать несколько человек, остальным удалось разбежаться.

Накануне вечером, 24 ноября, в центре Москвы произошла массовая драка дворников.

Сообщается, что ЧП произошло на улице Ефремова столицы. Десятки дворников собрались в одном месте, чтобы решить какой-то конфликт. В результате выяснения началась массовая потасовка. Многие были вооружены ломами и лопатами.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала несколько человек, остальным удалось разбежаться. Серьезно во время драки никто не пострадал.

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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