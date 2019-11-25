В Сургуте дотла сгорел ресторан, где гости праздновали свадьбу

Из здания спасатели эвакуировали 60 человек, один из ни х= обратился за медицинской помощью.

Накануне в Сургуте в разгар свадьбы загорелся ресторан Crystal palace.

МЧС РФ по ХМАО сообщает, что сигнал о возгорании в ресторане поступил в 21 час 26 минут (время местное). В двухэтажном кирпичном здании с деревянной кровлей кроме ресторана находились магазин и СТО. Пожар удалось потушить только через несколько часов. На ликвидации пожара работали 36 спасателей и 13 единиц спецтехники.

Площадь пожара составляла 3600 квадратных метров, кровля здания площадью 1800 квадратных метров полностью сгорела и обрушилась. Из здания были эвакуировано 60 человек, один из них обратился за медпомощью с отравлением продуктами горения. По предварительным заключениям, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Видео: Mash