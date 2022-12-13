Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет. Об этом сообщает издание Corriere del Veneto.
В воду у моста Риальто попала флуоресцентная краска. Президент области Венето Лука Дзайя сообщил об экстренном совещании с полицией для расследования инцидента.
По одной из версии, к этому могут быть причастны экоактивисты. Сообщается, что местные гондольеры видели группу норвежцев, которые разбросали брикеты с краской с борта двух лодок.
Ранее мы сообщали, что на реке Очаковка в Москве не выявили пены и других загрязняющих веществ.
Видео: YouTube / AGTW
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