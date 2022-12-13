  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:17
117
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет

0 0

По одной из версии, к этому могут быть причастны экоактивисты.

Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет. Об этом сообщает издание Corriere del Veneto.

В воду у моста Риальто попала флуоресцентная краска. Президент области Венето Лука Дзайя сообщил об экстренном совещании с полицией для расследования инцидента.

По одной из версии, к этому могут быть причастны экоактивисты. Сообщается, что местные гондольеры видели группу норвежцев, которые разбросали брикеты с краской с борта двух лодок.

Ранее мы сообщали, что на реке Очаковка в Москве не выявили пены и других загрязняющих веществ.

Видео: YouTube / AGTW

Теги: венеция, вода, канал, цвет
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии