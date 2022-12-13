Некоторые источники заявили о странной пене на поверхности воды реки.

На реке Очаковка в Москве не выявили пены и других загрязняющих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Мосводостока.

В опубликованном сообщении отмечается, что некоторые источники заявили о странной пене на поверхности воды реки. Сообщения появились сегодня, 21 мая. На место оперативно прибыла бригада "Мосводостока". В результате проведенного досмотра пены и других загрязняющих веществ не выявлено. Также в ведомстве добавили ,что вода в реке естественного цвета.

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Видео: Telegram / "Мосводосток"