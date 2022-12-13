Возбуждено уголовное дело по факту убийства на западе Москвы

В столице найдено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями.

Следственный комитет по российской столице возбудил уголовное дело по статье за убийство человека (по части 1 статьи 105 УК РФ). Трагедия произошла в западной части Москвы. расследованием занимаются специалисты управления по Западному административному округу города. В надзорном ведомстве рассказали, что днем 20 мая 2023 года на участке местности, расположенном на улице Удальцова, очевидцы заметили тело погибшего мужчины. В настоящее время устанавливается личность жертвы. Известно, что на него теле выявлены признак насильственной смерти в виде нанесенных множественных ножевых ранений. Сейчас на месте преступления находятся криминалисты, прокуроры и следователи, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств смерти мужчины на контроле в прокуратуре Москвы. пресс-служба прокуратуры Москвы

СК возбудил дело после нападения на сотрудника УФСИН в Москве.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК, Прокуратура Москвы