СК возбудил дело после нападения на сотрудника УФСИН в Москве

Подозреваемый задержан правоохранительными органами.

Следственный комитет по российской столице возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника УФСИН. Соответствующее заявление сделала старший помощник руководителя местного управления СК РФ Юлия Иванова. Чиновница пояснила, что преступление было совершено в южной части Москвы. Специалисты считают, что вечером 17 мая молодой человек нанес ножевые ранения инспектору в область живота и шеи. Инцидент произошел в квартире, расположенной по Кленовому бульвару. Известно, что пострадавший пришел по адресу ради осуществления контроля за фигурантом расследования, который находился под домашним арестом (по части 2 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). После совершения злодеяния 18-летний юноша скрылся, а инспектор был госпитализирован.

Симоновским межрайонным следственным отделом по Южному административному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему будет выбрана новая мера пресечения.

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины в лесу в Подольске.

Фото и видео: Следственный комитет России