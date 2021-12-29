Во второй раз в деревянном расселенном доме в Парголово произошел пожар

В двухэтажном расселенном здании выгорела обстановка на площади 100 квадратных метров.

Во вторник вечером, 1 февраля, в Парголово на Хабаровской, 25, произошел пожар в деревянном расселенном двухэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 21:10. По данным МЧС, в двухэтажном расселенном здании выгорела обстановка на площади 100 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

На борьбу с огнём отправились 25 пожарных и 5 спецмашин.

Напомним, что, недавно, в 8 часов утра 28 января начался пожар в этом же доме. Выгорели 60 кв. метров. Сведения о пострадавших уточняются. Пожар удалось потушить в 09:26. Дом построен в 1938 году.

Видео: горящий автобус курсировал по улицам Красного Села.

Фото: Вконтакте / Парголово / Дмитрий Щукин / Анастасия Борцова