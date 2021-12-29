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В деревянном расселенном доме в Парголово произошел пожар
Сегодня, 10:19
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В деревянном расселенном доме в Парголово произошел пожар

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Сведения о пострадавших уточняются.

В Парголово произошел еще один серьезный пожар за последние сутки. В огне оказалось двухэтажное расселенное здание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Дом был построен в 1938 году. Спасатели получили сообщение о пожаре на улице Хабаровская, 25, в 8 часов утра 28 января. Выгорели 60 кв. метров. Сведения о пострадавших уточняются. Пожар удалось потушить в 09:26. 

Накануне пожар произошел на Вокзальной улице. Из-за происшествия погиб восьмилетний ребенок.

Фото: citywalls.ru

Теги: пожар, расселенный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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