В деревянном расселенном доме в Парголово произошел пожар

Сведения о пострадавших уточняются.

В Парголово произошел еще один серьезный пожар за последние сутки. В огне оказалось двухэтажное расселенное здание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Дом был построен в 1938 году. Спасатели получили сообщение о пожаре на улице Хабаровская, 25, в 8 часов утра 28 января. Выгорели 60 кв. метров. Сведения о пострадавших уточняются. Пожар удалось потушить в 09:26.

Накануне пожар произошел на Вокзальной улице. Из-за происшествия погиб восьмилетний ребенок.

Фото: citywalls.ru