Во вторник в Петербурге пройдут небольшие дожди, усилится ветер

Но даже при такой климатической ситуации температурные показатели продолжат немного превышать норму.

Во вторник, 15 июня, на погоду в Петербурге окажет влияние тыловая часть циклона, проходящего по северу Европейской России. В этот день в городе усилится ветер и пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Несмотря на ухудшение климатической ситуации, температурные показатели в городе продолжат немного превышать норму. Столбики термометров в городе покажут +21…+23 градусов, в Ленобласти +19…+24. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Москвой начали строить веломаршрут.

Фото: pixabay.com