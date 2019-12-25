  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во вторник в Петербурге пройдут небольшие дожди, усилится ветер
Сегодня, 8:28
287
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Во вторник в Петербурге пройдут небольшие дожди, усилится ветер

0 0

Но даже при такой климатической ситуации температурные показатели продолжат немного превышать норму.

Во вторник, 15 июня, на погоду в Петербурге окажет влияние тыловая часть циклона, проходящего по северу Европейской России. В этот день в городе усилится ветер и пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Несмотря на ухудшение климатической ситуации, температурные показатели в городе продолжат немного превышать норму. Столбики термометров в городе покажут +21…+23 градусов, в Ленобласти +19…+24. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Москвой начали строить веломаршрут.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии