Петербуржцев предупредили об усилении ветра 15 июня

Местами порывы усилятся до 15 м/с.

В Петербурге сегодня утром и в первой половине дня ожидается усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами порывы ветра усилятся до 15 м/с. К обеду стихия немного утихнет.

В сложившейся метеорологической обстановке спасатели просят горожан быть внимательными на дорогах. Кроме того, при усилении ветра не рекомендуется разводить костры, идти в лес или на воду. Необходимо убрать все хозяйственные вещи со двора и балкона, закрыть окна. Машину лучше поставить в гараж или вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Москвой начали строить веломаршрут.

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