Во вторник остановят поставки газа в Нидерланды

Нидерландская компания заявила, что не намерена платить за газ в рублях из-за того, что платежи по новой схеме могут привести к нарушению санкций, введенных ЕС.

Стало известно, что во вторник, 31 мая, "Газпром экспорт" приостановит поставки газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra. Это произошло из-за неоплаты газа за апрель и отказа платить в рублях, сообщает "Газпром экспорт".

В сообщении отметили, что "по состоянию на конец рабочего дня 30 мая "Газпром экспорт" не получил от GasTerra платеж за поставки газа в апреле". Нидерландская компания заявила, что не намерена платить за газ в рублях из-за того, что платежи по новой схеме могут привести к нарушению санкций, введенных ЕС. Кроме этого, существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты.

Шольц заявил, что ФРГ ускорит отказ от российского газа. По мнению канцлера, власти предполагают, что смогут "невероятно сильно" ускорить этот процесс. Для отказа от российских энергоносителей потребуется расширение имеющейся инфраструктуры. Также задействуют плавучие терминалы по приему сжиженного газа.

Вучич: цена газа в Европе зимой может возрасти до $5 тысяч. Он напомнил, что на сегодняшний день цена газа составляет 960 долларов.

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