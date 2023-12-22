Во время штурма посольства Мексики в Эквадоре пострадали дипломаты

Глава МИД Мексики рассказал о разрыве дипотношений с Эквадором.

Несколько дипломатов из мексиканского посольства, размещенного на территории Эквадора получили ранения и травмы в ходе штурма дипломатической миссии полицией южноамериканской республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала глава внешнеполитического ведомства Мексики Алисия Барсена. Чиновница добавила, что сотрудники немедленно покинут это государство. Затем власти намерены обратится в Международный суд с просьбой осудить Эквадор за нарушения международного права.

Учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции и ранения, полученные персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором. Алисия Барсена, глава МИД Мексики в соцсетях

Напомним, что 5 апреля власти Мексики заявили о предоставлении политического убежища бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу. Иностранец укрывался на территории мексиканского посольства в Кито. Политик в настоящее время проходит обвиняемым по уголовному делу о коррупции. Глас уже отбывал срок заключения в период с 2017 по 2022 год.

В ООН считают вопрос выдачи Малюка России двусторонним.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости