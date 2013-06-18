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Во время пожара на Ижорском заводе погиб мужчина
Сегодня, 13:50
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Во время пожара на Ижорском заводе погиб мужчина

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Прокуратура начала проверку после гибели рабочего.

В утреннем пожаре на Ижорском заводе погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Колпинского района.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую ведомства около 07:04 утра. С огнем отправились бороться 30 спасателей на 6 спецмашинах. Спустя 23 минуты пламя потушили.

В результате пожара погиб мужчина, который работал на производстве. От полученных телесных повреждений от скончался на месте.

После гибели мужчины прокуратура взялась за дело о пожаре. Правоохранители установят причину возгорания и проверят здание.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Шлиссельбурге окровавленный мужчина выбежал из горящей квартиры.

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание, ижорский завод, колпино, погиб рабочий, прокуратура
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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