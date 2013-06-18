Во время пожара на Ижорском заводе погиб мужчина

Прокуратура начала проверку после гибели рабочего.

В утреннем пожаре на Ижорском заводе погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Колпинского района.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую ведомства около 07:04 утра. С огнем отправились бороться 30 спасателей на 6 спецмашинах. Спустя 23 минуты пламя потушили.

В результате пожара погиб мужчина, который работал на производстве. От полученных телесных повреждений от скончался на месте.

После гибели мужчины прокуратура взялась за дело о пожаре. Правоохранители установят причину возгорания и проверят здание.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Шлиссельбурге окровавленный мужчина выбежал из горящей квартиры.

Фото: Piter.tv