Во время пожара на Ижорском заводе погиб мужчина

В утреннем пожаре на Ижорском заводе погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Колпинского района.
Информация о возгорании поступила в диспетчерскую ведомства около 07:04 утра. С огнем отправились бороться 30 спасателей на 6 спецмашинах. Спустя 23 минуты пламя потушили.
В результате пожара погиб мужчина, который работал на производстве. От полученных телесных повреждений от скончался на месте.
После гибели мужчины прокуратура взялась за дело о пожаре. Правоохранители установят причину возгорания и проверят здание.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Шлиссельбурге окровавленный мужчина выбежал из горящей квартиры.
Фото: Piter.tv
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