В Шлиссельбурге окровавленный мужчина выбежал из горящей квартиры

Он попросил прохожих о помощи. У мужчины не вышло вынести на руках мать.

В Шлиссельбурге сегодня, 14 ноября, произошел страшный пожар. Из дома на Затонной улицы выбежал окровавленный полуголый мужчина, который кричал о помощи. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Соседи быстро отреагировали на просьбу пострадавшего и разбили стекла в его квартире, которая находилась на первом этаже дома. Они попытались достать его маму из горящего помещения.

Подробности случившегося уточняются. Выясняется информация о пострадавших.

Ранее на Piter.tv сообщили, что дом Басевича на Большой Пушкарской тушат 38 пожарных.

Фото: Piter.tv