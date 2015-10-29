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В Шлиссельбурге окровавленный мужчина выбежал из горящей квартиры
Сегодня, 10:32
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В Шлиссельбурге окровавленный мужчина выбежал из горящей квартиры

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Он попросил прохожих о помощи. У мужчины не вышло вынести на руках мать.

В Шлиссельбурге сегодня, 14 ноября, произошел страшный пожар. Из дома на Затонной улицы выбежал окровавленный полуголый мужчина, который кричал о помощи. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Соседи быстро отреагировали на просьбу пострадавшего и разбили стекла в его квартире, которая находилась на первом этаже дома. Они попытались достать его маму из горящего помещения. 

Подробности случившегося уточняются. Выясняется информация о пострадавших.

Ранее на Piter.tv сообщили, что дом Басевича на Большой Пушкарской тушат 38 пожарных.

Фото: Piter.tv

 

Теги: затонная улица, окровавленный мужчина, пожар в шлиссельбурге
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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