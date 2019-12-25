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На Ижорском заводе полыхал цех
Сегодня, 8:18
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На Ижорском заводе полыхал цех

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Огонь потушили за 23 минуты. В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 14 ноября, на Ижорском заводе произошел пожар. В цеху вспыхнуло производственное помещение. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую ведомства около 07:04 утра. С огнем отправились бороться 30 спасателей на 6 спецмашинах. Спустя 23 минуты пламя потушили. 

Известно, что в пожаре никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания. 

В воскресенье утром произошел еще один пожар. В доходном доме Басевича полыхали 200 "квадратов". 

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание, ижорский завод, мчс, спасатели
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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