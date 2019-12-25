На Ижорском заводе полыхал цех

Огонь потушили за 23 минуты. В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 14 ноября, на Ижорском заводе произошел пожар. В цеху вспыхнуло производственное помещение. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую ведомства около 07:04 утра. С огнем отправились бороться 30 спасателей на 6 спецмашинах. Спустя 23 минуты пламя потушили.

Известно, что в пожаре никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания.

В воскресенье утром произошел еще один пожар. В доходном доме Басевича полыхали 200 "квадратов".

Фото: Piter.tv