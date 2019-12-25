За пандемию Петербург потерял более миллиона туристов из Китая

При этом, по данным специалистов, китайские туристы не приносил много добавленной стоимости в российский туризм.

До пандемии в Петербург ежегодно приезжали около миллиона туристов из Китая. В это число входили организованные и неорганизованные потоки. Многим сферам в Северной столице приходится тяжело не только без китайских гостей, но и в целом без туристов. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала председатель РОО "Санкт-Петербургская ассоциация гидов переводчиков китайского языка" Виктория Баргачева.

Внутренний туризм вряд ли может полностью возместить потери Северной столицы, которые от закрытия границ оказались очень значительными. Виктория Баргачева

При этом специалист отметила, что китайские туристы не приносил много добавленной стоимости в российский туризм. Почти все деньги, потраченные на территории Петербурга, аффилированы с китайскими компаниями, то есть средства выводились обратно в Китай.

Ранее китайцы оценили слова Путина об однополярном мире: "Гегемонии США конец".

Фото: Piter.tv