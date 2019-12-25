Китайцы оценили слова Путина об однополярном мире: "Гегемонии США конец"

В "Гуаньча" прокомментировали речь президента РФ о США во время прямой линии.

Читатели "Гуаньча" оценили слова российского президента Владимира Путина о попытках США сохранить гегемонию в мире. Ранее политик высказал позицию о том, что Вашингтон не сможет сохранить гегемонию, так как однополярному миру в современном обществе пришел конец.

Если старый Джо выдержит эти четыре года на посту, у него есть два пути: он либо подомнет под себя ЕС, чтобы повысить авторитет Америки, либо подготовит свою страну к закату гегемонии. Даже не знаю, какой стране будет от этого хуже. пользователь сайта

Еще один читатель подчеркнул, что не понимает на какую силу США собираются опираться в дальнейшем развитии, так как их уже сейчас прижимают Россия и Китай. Еще один комментатор отметил, что Штаты следует считать самым агрессивным государством. Общее мнение китайских пользователей портала заключается в том, что империя, выстроенная американцами, постепенно умирает, хотя Белый дом и не хочет отступать.

Путин ответил петербуржцу, зачем он встречался с Байденом.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным