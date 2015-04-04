Во время охоты в Забайкалье был застрелен глава УФСИН по региону

В Забайкалье во время охоты были застрелены начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону Евгений Шихов и еще один мужчина. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в СК.
По данным следствия, трагедия произошла из-за конфликта между работником одного из охотничьих угодий и двумя мужчинами. Подозреваемый задержан. Предположительно он был пьян. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.
Ранее СМИ сообщали, что второй убитый был начальником СИЗО-1. Однако в пресс-службе СК это отвергли.
Информация о том, что второй погибший сегодня — начальник СИЗО-1 в Забайкалье, не соответствует действительности. Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения.
из сообщения пресс-службы ведомства
Расследование ведет отдел по особо важным делам.
Ранее суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии.
Видео: Следственный комитет Российской Федерации по Забайкальскому краю
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