Во время охоты в Забайкалье был застрелен глава УФСИН по региону

Также был убит один гражданский.

В Забайкалье во время охоты были застрелены начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону Евгений Шихов и еще один мужчина. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в СК.

По данным следствия, трагедия произошла из-за конфликта между работником одного из охотничьих угодий и двумя мужчинами. Подозреваемый задержан. Предположительно он был пьян. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.

Ранее СМИ сообщали, что второй убитый был начальником СИЗО-1. Однако в пресс-службе СК это отвергли.

Информация о том, что второй погибший сегодня — начальник СИЗО-1 в Забайкалье, не соответствует действительности. Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения. из сообщения пресс-службы ведомства

Расследование ведет отдел по особо важным делам.

Ранее суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации по Забайкальскому краю