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Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии
Сегодня, 15:31
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lesjasap

Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии

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Каха Газзаев будет находиться в заключении в колонии строгого режима.

Савеловский суд Москвы приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии строгого режима. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ. В преступлении признан виновным Каха Газзаев.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж,з" ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ. Приговором суда Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

пресс-релиз СК РФ

Напомним, что расследование в отношении Газзаева было выделено в отдельное делопроизводство. Фигурант полностью признал вину и попросил следствие об особом порядке принятия постановления о его наказании. По версии специалистов, в апреле 2009 года мужчина по имени Илья Симония организовал ликвидацию криминального авторитета. К преступлению он привлек знакомых - Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за жертвой, купили снайперскую винтовку, а после совершили убийство.

Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве Япончика.

Фото: Piter.tv

Теги: каха газзаев, убийство, япончик
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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