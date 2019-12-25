Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии

Каха Газзаев будет находиться в заключении в колонии строгого режима.

Савеловский суд Москвы приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии строгого режима. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ. В преступлении признан виновным Каха Газзаев.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж,з" ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ. Приговором суда Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. пресс-релиз СК РФ

Напомним, что расследование в отношении Газзаева было выделено в отдельное делопроизводство. Фигурант полностью признал вину и попросил следствие об особом порядке принятия постановления о его наказании. По версии специалистов, в апреле 2009 года мужчина по имени Илья Симония организовал ликвидацию криминального авторитета. К преступлению он привлек знакомых - Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за жертвой, купили снайперскую винтовку, а после совершили убийство.

Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве Япончика.

Фото: Piter.tv