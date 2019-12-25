Сергей Тонких будет под стражей 48 часов.

В Забайкалье задержан глава Сретенска. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ по региону. В надзорном ведомстве пояснили, что Сергей Тонких подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. Он будет находиться под стражей 48 часов.

Следствие полагает, что в 2019 году чиновник оплатил стоимость муниципального контракта на ремонт дороги в городе несмотря на отсутствие фактически выполненных работ по проекту. Тониких якобы знал о невыполнении ряда работ на 600 тысяч рублей, но все равно подписал документы о предоставлении подрядчику суммы в 2,4 млн рублей и принятия его работы. Согласно соглашению компания также смогла пользоваться недрами города – использовать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения.Такое разрешение может предоставлять только краевое министерство. В результате подрядчик незаконно использовал более одного кубометра смеси, то нанесло ущерб в размере более 300 тысяч рублей.

В отношении фигуранта расследования выбирается мера пресечения. Возбуждено дело. На месте работы Тонких проведены обыски, у чиновника изъята документация.

В Нижнем Новгороде задержан глава департамента культуры.

Фото: Piter.tv