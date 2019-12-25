Роман Беагон подозревается в превышении полномочий.

В Нижнем Новгороде задержан глава департамента культуры. Об этом рассказали представители администрации города. Чиновники уточнили, что готовы оказывать содействие следственным мероприятиям. В здании проводится обыск. Ранее сведения о задержании Романа Беагона появились в Telegram-канале Ni Mash.

Сегодня с утра в департамент с обысками пришли сотрудники регионального УФСБ. Их заинтересовали нарушения в сфере госзакупок. Позднее был задержан директор депкульта Роман Беагон. заявление СМИ

В Следственном комитете по региону рассказали, что Беагон задержан силовиками по ситуации с заключением государственного договора на изготовление десяти информационных стендов. Стоимость соглашения, подписанного в декабре прошлого года, составила 1 млн 205 тысяч рублей. Однако объекты так и не были установлены, хотя мероприятие состоялось с 13 по 18 декабря. В связи с этим событием Беагон обвиняется в превышении должностных полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ.

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Фото: Piter.tv