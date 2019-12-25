Экс-губернатора Меня освободили под подписку о невыезде

Меню грозит до 10 лет колонии.

Верховный суд освободил по подписку о невыезде бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС. Его обвиняют в растрате 700 миллионов рублей.

Мень был задержан в ноябре 2020 года. Постановлением суда ему было запрещено заниматься определенными видами деятельности, а также покидать место проживания и пользоваться интернетом.

Суд изменил меру пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде. из сообщения пресс-службы суда

Напомним, по данным следствия, в 2011 году по указанию тогда еще губернатора Михаила Меня были приняты документы, на по которым компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.

Мень отрицает свою вину в этом деле. Ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее гособвинение запросило шесть лет колонии для экс-гендиректора Центра Хруничева.

Фото: Следственный комитет