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Экс-губернатора Меня освободили под подписку о невыезде
Сегодня, 11:58
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phil_k

Экс-губернатора Меня освободили под подписку о невыезде

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Меню грозит до 10 лет колонии.

Верховный суд освободил по подписку о невыезде бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС. Его обвиняют в растрате 700 миллионов рублей. 

Мень был задержан в ноябре 2020 года. Постановлением суда ему было запрещено заниматься определенными видами деятельности, а также покидать место проживания и пользоваться интернетом.

Суд изменил меру пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде.

из сообщения пресс-службы суда

Напомним, по данным следствия, в 2011 году по указанию тогда еще губернатора Михаила Меня были приняты документы, на по которым компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей. 

Мень отрицает свою вину в этом деле. Ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее гособвинение запросило шесть лет колонии для экс-гендиректора Центра Хруничева.

Фото: Следственный комитет

Теги: дело о растрате, ивановский бройлер, михаил мень
Категории: Новости России, Лента новостей,

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