Экс-губернатора Меня освободили под подписку о невыезде

Верховный суд освободил по подписку о невыезде бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС. Его обвиняют в растрате 700 миллионов рублей.
Мень был задержан в ноябре 2020 года. Постановлением суда ему было запрещено заниматься определенными видами деятельности, а также покидать место проживания и пользоваться интернетом.
Суд изменил меру пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде.
из сообщения пресс-службы суда
Напомним, по данным следствия, в 2011 году по указанию тогда еще губернатора Михаила Меня были приняты документы, на по которым компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.
Мень отрицает свою вину в этом деле. Ему грозит до 10 лет колонии.
Ранее гособвинение запросило шесть лет колонии для экс-гендиректора Центра Хруничева.
Фото: Следственный комитет
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