Михаил Мень подал заявление об отставке с поста аудитора Счетной палаты

Решение будет принято 2 июня на пленарном заседании СФ.

Михаил Мень подал заявление о досрочной отставке с должности аудитора Счетной палаты. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по государственному бюджету и финансовым рынкам коллегам заявил полномочный представитель президента при СФ Артур Муравьев.

Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счетной палаты РФ в связи с его заявлением об отставке. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Артур Муравьев, чиновник

Профильный комитет поддержал досрочное освобождение чиновника Меня от занимаемой должности. Решение по данному вопросу будет принято на пленарном заседании в Совете Федерации 2 июня.

Экс-губернатора Меня освободили под подписку о невыезде.

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