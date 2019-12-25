Чиновнику запрещены определенные действия до 21 апреля текущего года.

Суд продлил меру пресечения Михаилу Меню. Об этом сообщил корреспондент "РИА Новостей", находящийся в зале Второго кассационного суда общей юрисдикции. Он уточнил, что 23 марта инстанция продлила срок действия избранной бывшему губернатору Ивановской области меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

Ходатайство удовлетворить частично, продлить Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий до 21 апреля 2021 года. Александр Дементьев, судья

Напомним, что Михаил Мень подозревается в уголовном деле о растрате 700 млн рублей. Прокуратура просила суд продлить меру пресечения на более долгий срок (до 30 июня). Однако инстанция постановила продлить ограничения в отношении чиновника только до 21 апреля. По расследованию также продлены домашние аресты двум другим фигурантам – Павлу Конькову и Дмитрию Гришину.

Задержанный ФСБ аудитор Мень пойдет под суд за аферу на 700 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv