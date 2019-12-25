Задержанный ФСБ аудитор Мень пойдет под суд за аферу на 700 миллионов рублей

Задержанный ФСБ в Ивановской области аудитор Счетной палаты Михаил Мень пойдет под суд за аферу на 700 миллионов рублей. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в рамках рассмотрения уголовного дела. Мужчина обвиняется в растрате.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Меня, материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
источник ТАСС
Напомним, что в конце февраля 2021 года Басманный суд Москвы продлил фигуранту уголовного дела запрет на совершение определенных действий до 30 марта. Адвокат Меня Мурад Мусаев говорил журналистам о том, что срок давности по преступлению, в котором обвиняют его подзащитного истечет в апреле текущего года.
СК назвал причину задержания министра здравоохранения Республики Алтай.
Фото: Piter.tv
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