Задержанный ФСБ аудитор Мень пойдет под суд за аферу на 700 миллионов рублей

Фигурант расследования не может совершать определенные действия до 30 марта 2021 года.

Задержанный ФСБ в Ивановской области аудитор Счетной палаты Михаил Мень пойдет под суд за аферу на 700 миллионов рублей. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в рамках рассмотрения уголовного дела. Мужчина обвиняется в растрате.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Меня, материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. источник ТАСС

Напомним, что в конце февраля 2021 года Басманный суд Москвы продлил фигуранту уголовного дела запрет на совершение определенных действий до 30 марта. Адвокат Меня Мурад Мусаев говорил журналистам о том, что срок давности по преступлению, в котором обвиняют его подзащитного истечет в апреле текущего года.

СК назвал причину задержания министра здравоохранения Республики Алтай.

Фото: Piter.tv