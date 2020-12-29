СК просит продлить запрет определенных действий экс-главе Ивановской области Меню

Сейчас запрет на определенные действия зафиксирован до 18 января.

Следственный комитет просит продлить запрет определенных действий экс-главе Ивановской области Михаилу Меню. Об этом журналистам ТАСС рассказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Чиновница отметила, что экс-глава региона может остаться без определенных действий до конца февраля 2021 года.

В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения Меню в виде запрета определенных действий до 28 февраля. Заседание по ходатайству следователя еще не назначено Ирина Морозова, представитель суда

Басманный суд Москвы запретил Меню покидать место фактического проживания. Чиновник может совершать двухчасовые прогулки. Ему нельзя общаться с определенным кругом лиц, получать и отправлять письма и использовать Интернет до 18 января.

Напомним, что Михаил Мень задержан 18 ноября в собственном доме в Подмосковье. Ему предъявлено обвинение в хищении 700 млн рублей. По данному уголовному делу также проходит бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков. Он возглавил регион после Меня. Также подозрение пало на директора "Ивановского бройлера" Дмитрия Гришина. Чиновникам и предпринимателю инкриминируется также растрата.

Совет Федерации дал согласие на задержание Михаила Меня.

Фото: Следственный комитет