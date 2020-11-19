Суд изберет Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий

Другой меры пресечения быть не может

Суд может избрать аудитору Счётной палаты и бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий. С данным ходатайством в суд обратится Следственный комитет, пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Меня обвиняют в хищении 700 миллионов рублей из бюджета.

Планируется, что Басманный суд сегодня рассмотрит соответствующее ходатайство следствия. источник ТАСС

По его словам, другой меры пресечения быть не может, так как накануне Совет Федерации дал согласие только на задержание, предъявление обвинений и на меру пресечения в виде запрета определённых действий. Источник агентства предполагает, что это может быть запрет на общение с другими фигурантами дела, пользование интернетом и связью — за исключением экстренных вызовов. Также ему могут запретить с 20:00 до 06:00 выходить из дома и менять место проживания.

Ранее Совет Федерации дал согласие на задержание Михаила Меня.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

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