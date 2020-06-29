Гособвинение запросило шесть лет колонии для экс-гендиректора Центра Хруничева

Приговор чиновнику будет оглашен 14 мая.

Государственное обвинение запросило шесть лет колонии для экс-генерального директора Центра Хруничева. Об этом рассказали журналисты "Интерфакса". Дело в отношении Александра Селиверстова рассматривается в Дорогомиловском суде. Мужчину подозревают в растрате в особо крупном размере. Кроме реального срока заключения следствие требует оштрафовать чиновника на полмиллиона рублей. Также подсудимый может лишиться права на протяжении трех лет занимать руководящие должности.

Напомним, что по резонансном делу также привлекаются бывшие заместители Селиверстова Виктор Ларин и Юрий Яковлев. Государственное обвинение запросило для них по пять лет колонии общего режима и штрафы в 400 тысяч рублей, а также лишение права занимать руководящие должности на три года. Окончательный вердикт суд вынесет 14 мая.

Следственные органы полагают, что трое фигурантов расследования создали преступную организованную группу. Они заключили с компанией "МеталлРесурс" договоры о поставке металло- и кабельной продукции по завышенным ценам. В период с 2011 по 2015 года злоумышленникам удалось похитить порядка 108 млн рублей.

Серийные ракеты "Ангара-А5" изготовят в Центре Хруничева для Минобороны РФ.

Фото: Piter.tv