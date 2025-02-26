Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест по леду о фейках о военных

На допросе в Следственном комитете России кинокритик признала свою вину.

Дорогомиловский суд в российской столице по ходатайству обвинения отправил под домашний арест кинонокритика Екатерину Барабаш по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции по Москве.

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Женщина обвиняюется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ. Речь идет о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сделанном по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Максимальное наказание по данному преступлению - лишение свободы на срок до десяти лет колонии. Следственные органы полагают, что Екатерина Барабаш разместила в социальной сети публикации, в которых, согласно проведенному исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Специалисты уточнили, что доступ к материалам имел неограниченный круг лиц. В ходе допроса, по словам представителей СК РФ, подозреваемая признала вину в полном объеме.

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Фото и видео: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по Москве