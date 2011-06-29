Петербуржец получил 12 лет лишения свободы за поджог батарейного шкафа

Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Первый Западный окружной военный суд признал виновным жителя Санкт-Петербурга в совершении террористического акта (часть первая статьи 205 УК РФ). Информация предоставлена пресс-службой Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Согласно судебным материалам, ранее судимый мужчина в апреле 2024 года получил инструкции для осуществления террористического акта на Октябрьской железной дороге через интернет. Было установлено, что он совершил поджог батарейного шкафа на станции Пустынька в Ленинградской области.

Учитывая позицию Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова, суд назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки авиарейса Петербург – Архангельск.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура