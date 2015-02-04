Серийные ракеты "Ангара-А5" изготовят в Центре Хруничева для Минобороны РФ

Контракт с оборонным ведомством подписан 21 мая 2020 года.

Серийные Ангара-А5" изготовят в Центре Хруничева для Минобороны России. Об этом сообщается на официальном сайте государственных закупок. Известно, что предприятие государственной корпорации "Роскосмос" уже приступило к созданию первых образцов ракет-носителей тяжелого класса.

В тексте материалов на сайт упоминается о том, что заказаны также различные комплектующие, необходимые для производства ракет. Речь идет об алюминиевых прутках и трубах. Контракт финансируется государством. Соглашение на изготовление ракет подписано от 21 мая 2020 года. Подрядчик должен поставить ракеты с заводскими номерами 71757-71760 "для нужд Минобороны РФ".

Напомним, что в июне прошлого года журналистам "РИА Новостей" стало известно о том, что оборонное российское ведомство и Центр Хруничева подписали договор на производство первых четырех ракет "Ангара-А5". В декабре 2020 года глава предприятия Алексей Варочко объяснил, что ракеты-носители будут поставлены военному ведомству в период с 2022 по 2024 года.

Назван срок пуска российского "Рокота" без украинских комплектующих.

Фото: Минобороны России