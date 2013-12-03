Центр Хруничева получил заказы на пуски "Ангары-А5" в 2022 году

В НПО "Энергомаш" рассказали о заказах на запуски тяжелой ракеты-носителя.

Центр Хруничева получил заказы на пуски тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" в 2022 году. Об этом в эфире программы "Большой космос" на канале "Роскосмос ТВ" сообщил главный конструктор научно-производственного объединения "Энергомаш" Петр Левочкин. Запись интервью доступна на YouTube-канале.

Мы очень надеемся, что судьба у этой ракеты будет исключительно положительная, и я знаю, что у Центра Хруничева уже впереди есть ряд заказов на пуски в следующем году и в дальнейшей перспектив Петр Левочкин, генконструктор НПО "Энергомаш"

Эксперт объяснил, что в 2020 году одним из самых значимых событий для российской космической отрасли стало возобновление запусков "Ангары". С космодрома Плесецк после длительного перерыва на орбиту Земли направилась тяжелая ракета-носитель с двигателями РД-191.

Видео: YT / Роскосмос ТВ