Назван срок пуска российского "Рокота" без украинских комплектующих

Оператор запустит российскую ракету-носитель в космос не раньше 2022 года.

Назван срок запуска российского "Рокота" без украинских комплектующих. Об этом сообщается на официальном сайте компании-оператора пусковых услуг Eurockot Launch Services GmbH. Специалисты огласили срок запуска ракеты-носителя легкого класса. Известно, что полеты "Рокот-М" будут возобновлены во второй половине следующего года.

Напомним, что ракета-носитель имеет три ступени. Две первые являются ускоряющими блоками РС-18, а третья ступень представляет из себя разгонный блок "Бриз-КМ". "Рокот-М" имеет стартовую массу более 100 тонн. Она может вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до двух тонн. Ракета изготавливается на базе Центра имени Хруничева в Москве. ранее систему управления для ее создавал украинский "Хартрон" в Харькове.

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Фото:YouTube Eurockot