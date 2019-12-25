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Рогозин допустил создание ракеты-носителя среднего класса "Ангара-А3"
Сегодня, 15:32
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lesjasap

Рогозин допустил создание ракеты-носителя среднего класса "Ангара-А3"

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Глава "Роскосмоса" сообщил, что в РФ может появиться ракета, аналогичная "Союзу-5".

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил создание ракеты-носителя среднего класса "Ангара-А3". Об этом чиновник написал в собственном аккаунте на Facebook.

Что касается "Ангары-А3", ее производство возможно, но не очевидно, ведь в этом классе (полутяжелом) скоро появится "Союз-5" грузоподъемностью 17 тонн.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что в 2019 году стало известно о том, что "Роскосмос" не занимался разработкой средней ракеты "Ангара-А3", хотя ранее в прессе появлялась информация о таком проекте. Дмитрий Рогозин ответил журналистам, что ракету не будут создавать, так как у РФ есть аналогичный по грузоподъемности носитель "Союз-5".

Рогозин поблагодарил США за "пинок" для оптимизации цен на пусковые услуги "Роскосмоса".

Фото: ТАСС

Теги: ангара, дмитрий рогозин, роскосомс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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