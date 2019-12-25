Во время ночного рейда в Петербурге Смольный нашел 17 баров-нарушителей

Нарушителей пообещали привлечь к административной ответсвенности – штрафам.

Владельцы баров в Петербурге, которые нарушили запрет на работу в ночное время, получили штрафы. О результатах рейда в ночь с 6 на 7 ноября сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ).

В ведомстве рассказали, что новый рейд прошел при поддержке городского управления Роспотребнадзора и сотрудников правоохранительных органов, которые охраняли общественный порядок. Сотрудники обошли заведения на главных "барных" улицах Северной столицы – Рубинштейна, Ломоносова, Думской, улицах Маяковского, Жуковского, Некрасова, Садовой и 2-й Советской, набережной канала Грибоедова, Казанской и Конюшенной площадях, Невском, Литейном и Загородном проспектах.

В ходе рейда выявлено 17 нарушителей, которые не закрылись после 23 часов. Об этой мере ранее объявляли в правительстве Петербурга. Завадениями-нарушителями стали: "Угрюмочная", "Базара нет", "Караоке бар 28", "Noir", ресторан "The sizzle", бар "Проходимец", бар "УЕ" на Восстания; кафе "Турбо Шаверма", бар "COSMO BAR", ночной клуб-бар "Warpp", клуб-бар "Химоза" на Литейном проспекте, кафе "Фогель" на Суворовском проспекте, бар "Аль Капоне" на улице Жуковского и другие заведения общепита. По 16 адресам также не нашлось средств индивидуальной защиты и (или) отсутствие QR-кода, который подтверждал бы готовность выполнения "коронавирусных" стандартов безопасности.

В отношении владельцев заведений, не приостановивших деятельность и продолживших принимать посетителей после 23 часов, сотрудниками ККИ ведется работа по возбуждению административных производств по статье, предусматривающей штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей – на юридических лиц – отметили в ККИ.

Ранее в Смольном объяснили решение закрыть фудкорты в свете ужесточения "коронавирусных" мер безопасности. Одной из наиболее болезненных мер, которые были введены, вице-губернатор Евгений Елин назвал закрытие фудкортов. Он отметил, что рассматривает фуд-корты не как предприятия общественного питания, а как места проведения досуга.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заведениям общественного питания в Петербурге запретили работать в ночное время. Ограничения вступают в силу с 26 октября и будут действовать до 29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Согласно изменениям, внесенным в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", работа ресторанов, кафе, закусочных, столовых и буфетов, в том числе в гостиницах, запрещена с 23 часов до 6 утра по московскому времени.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга