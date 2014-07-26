Во время ливня 3 августа в Петербурге затопило автобус

В Петербурге в субботу, 3 августа, прошел ливень. Очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком" сообщили, что подтопило один из городских автобусов.
Номер подтопленного автобуса не уточняется.
Сегодня петербургские автобусы немножко подтопило.
Очевидцы
Напомним, вчера больше всего пострадал Петроградский район, где выпала треть месячной нормы осадков – 26,37 миллиметров. В Калининском и Красногвардейском районах выпало по 24,75 миллиметра осадков, в Выборгском районе – 18,79 миллиметров.
Также 3 августа затопило улицы Петербурга.
Видео: Telegram / Петербург с огоньком
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все