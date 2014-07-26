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Во время ливня 3 августа в Петербурге затопило автобус

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Номер подтопленного автобуса не уточняется.

В Петербурге в субботу, 3 августа, прошел ливень. Очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком" сообщили, что подтопило один из городских автобусов.

Номер подтопленного автобуса не уточняется.

Сегодня петербургские автобусы немножко подтопило.

Очевидцы

Напомним, вчера больше всего пострадал Петроградский район, где выпала треть месячной нормы осадков – 26,37 миллиметров. В Калининском и Красногвардейском районах выпало по 24,75 миллиметра осадков, в Выборгском районе – 18,79 миллиметров.

Также 3 августа затопило улицы Петербурга. 

Видео: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: автобус, в петербурге прошел сильный ливень
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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