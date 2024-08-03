Улицы Петербурга затопило из-за ливня 3 августа

Жители, выйдя из дома, обнаружили, что вода достигает колен.

В субботу, 3 августа, сильные осадки превратили многие улицы Петербурга в настоящие каналы: Александровский парк у станции метро "Горьковская", Аптекарский проспект и Парашютная улица оказались полностью затоплены. Жители, выйдя из дома, обнаружили, что вода достигает колен.

По словам начальника регионального гидрометцентра Александра Колесова, в начале августа количество выпавших осадков значительно превысило норму. Прогнозы неутешительны: ливни и грозы продолжат испытывать город на прочность в ближайшие дни. Особенно сильно стихия ударила по Аптекарскому и Чкаловскому проспектам, а также по району Пионерской улицы.

Напомним, что ГУ МЧС по Петербургу объявило "жёлтый" уровень опасности, призывая жителей к повышенной бдительности. Несмотря на все неудобства, петербуржцы не теряют чувства юмора. В социальных сетях появляются шутливые предложения организовать экскурсии на гондолах по затопленным улицам и устроить соревнования по водным видам спорта прямо в центре города.

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